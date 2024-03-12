Ученые разработали новый метод нанесения антикоррозионного покрытия

Исследователи из Новосибирска нашли более эффективный метод использования гальванического покрытия. В Передовой инженерной школе Новосибирского государственного университета ученые выяснили, что использование тиомочевины и N-октилпиридиния бромида улучшает характеристики гальванического осаждения меди, олова и их сплавов.