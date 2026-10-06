Страна и люди
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Страна и люди

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Хакер получил доступ к документам ВСУ, взломав дата-центры

Хакер получил доступ к документам ВСУ, взломав дата-центры

Хакер, известный под ником PalachPro, сообщил в беседе с РИА Новости о том, что ему удалось проникнуть в украинские центры обработки данных и получить доступ к документации вооруженных сил.

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