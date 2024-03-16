Почему в России нет памятника Юрию Бондареву?

Действительно!! ПОЧЕМУ нет памятника Юрию Бондареву?!!!.... А ставят памятники русофобам СоЛЖЕницыну и Жванецкому...

Nikolia Vovchenko

Ну,вы же сами почти и ответили на свой вопрос...т.е памятники русофобам ставят...такие же и пока что они занимают все важные посты