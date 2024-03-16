Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему в России нет памятника Юрию Бондареву?

Почему в России нет памятника Юрию Бондареву?

ПОЧЕМУ В РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕТ ПАМЯТНИКА БОНДАРЕВУ?Сегодня — сто лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева — выдающегося русского писателя, фронтовика и общественного деятеля— Человек большой внутренней силы, честности и чести.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Действительно!! ПОЧЕМУ нет памятника Юрию Бондареву?!!!.... А ставят памятники русофобам СоЛЖЕницыну и Жванецкому...
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10 час.
sagdeev50 сагдеев
У вождя настольная книга труды Ильина. Предателя. Носит цветы Солженицыну.
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10 час.
Nikolia Vovchenko
Ну,вы же сами почти и ответили на свой вопрос...т.е памятники русофобам ставят...такие же и пока что они занимают все важные посты
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8 час.

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