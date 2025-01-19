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Профессор Малинен назвал создание ЕС худшим, что происходило с Европой

Профессор Малинен назвал создание ЕС худшим, что происходило с Европой

Геополитический эксперт и преподаватель из Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что создание Европейского союза и НАТО можно считать самыми неблагоприятными событиями для Европы со времён завершения Второй мировой войны.

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