Геополитический эксперт и преподаватель из Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что создание Европейского союза и НАТО можно считать самыми неблагоприятными событиями для Европы со времён завершения Второй мировой войны.
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