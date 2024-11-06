Этажная выходка: срок годности старых лифтов предлагают продлить на пять лет

Минстрой предлагает продлить срок службы лифтов в домах, которые уже включили в программы капитального ремонта, до февраля 2030 года, об этом говорится в документах министерства, с которыми ознакомились «Известия».
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