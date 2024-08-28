И снова о мостах: возможность радикально изменить ход СВО, которая не используется

Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Остаётся только принять верное решение и воплотить его в жизнь. А как же коммерческие интересы уважаемых людей? Что там жизни простых русских (россиян), коммерческие интересы дороже. За державу обидно.🥲
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