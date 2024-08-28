И снова о мостах: возможность радикально изменить ход СВО, которая не используется Амурский мост – один из мостов через Днепр, который обязательно должен быть уничтожен Тематика украинских мостов уже давно вызывает крайне сильные эмоции у интересующихся военной тематикой российских граждан, число которых значительно возросло после начала Российской специальной военной операции (СВО) на Украине.