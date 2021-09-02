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Голландский акцент: сможет ли Ферстаппен выиграть домашний этап

Голландский акцент: сможет ли Ферстаппен выиграть домашний этап

После 1985 года соревнования «Формулы-1» не проводились в Нидерландах. И вот чемпионат возвращается. В эти выходные лучшие гонщики мира будут состязаться на трассе «Зандворт» — она городская, и условия здесь чем-то напоминают Гран-при Монако.

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