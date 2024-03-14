Праздник для работников ЖКХ Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника ЖКХ, состоится сегодня в зале кинотеатра "Родина".
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Праздник для работников ЖКХ Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника ЖКХ, состоится сегодня в зале кинотеатра "Родина".