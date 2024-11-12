Научно-исследовательское судно «Академик Лавёров» проекта 23520 на достройке у набережной предприятия «Выборгский судостроительный завод» в Выборге, 10 ноября 2024 года.
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Научно-исследовательское судно «Академик Лавёров» проекта 23520 на достройке у набережной предприятия «Выборгский судостроительный завод» в Выборге, 10 ноября 2024 года.
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