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Научно-исследовательское судно «Академик Лавёров» проекта 23520 на достройке у набережной предприятия «Выборгский судостроительный завод» в Выборге, 10 ноября 2024 года.

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