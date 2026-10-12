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Культурология.рф

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История и археология: Как водолазы Российской империи обогнали заграничных коллег и стали лучшими в мире: что заставило их опуститься на 58 метров

История и археология: Как водолазы Российской империи обогнали заграничных коллег и стали лучшими в мире: что заставило их опуститься на 58 метров

Император Александр III всем сердцем любил Россию. Как-то, глядя из окна своего дворца на озера, он сказал задумчиво: “Сколько же тайн хранится в водах.

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