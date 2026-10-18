Ходорковский (признан Минюстом иноагентом; включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) получил штраф по обвинению в распространении фейков о потерях российской армии в ходе «военной спецоперации» на Украине, сообщили «РИА Новости».
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