Ходорковский (признан Минюстом иноагентом; включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму) получил штраф по обвинению в распространении фейков о потерях российской армии в ходе «военной спецоперации» на Украине, сообщили «РИА Новости».