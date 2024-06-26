Проведите лето в детских парках развлечений и крупнейшем пляжном клубе России

Отвечаем на вопрос: "куда пойти с ребенком летом в Москве". Выбирайте: тематические парки развлечений или пляжный отдых! ФиксиПарк предоставлено Пресс-службойВ июле ФиксиПарк подготовил насыщенную программу для всех гостей.