Проведите лето в детских парках развлечений и крупнейшем пляжном клубе России

Отвечаем на вопрос: "куда пойти с ребенком летом в Москве". Выбирайте: тематические парки развлечений или пляжный отдых! ФиксиПарк предоставлено Пресс-службойВ июле ФиксиПарк подготовил насыщенную программу для всех гостей.
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