Министр здравоохранения РФ Мурашко посетил республику Беларусь с рабочим визитом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил Республику Беларусь с рабочей поездкой. В рамках визита Министр здравоохранения РФ провел совместную коллегию Минздрава России и Минздрава Республики Беларусь.
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