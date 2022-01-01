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«Все спать, а мы – в роддом»: Шепелев показал глубоко беременную жену на вечеринке

«Все спать, а мы – в роддом»: Шепелев показал глубоко беременную жену на вечеринке

Телеведущий поделился главными итогами ушедшего года. 38-летний Дмитрий Шепелев, подводя итоги ушедшего года, поделился с подписчиками уникальным видео с вечеринки, на котором его гражданская жена Екатерина Тулупова предстает глубоко беременной.

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