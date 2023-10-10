На фоне трудностей с бюджетом Смольный пытается заработать на «льготной» ипотеке и бедных горожанах?

На фоне необходимости сохранить триллионный бюджет власти Петербурга начали сами выдавать ипотеку горожанам: дороже, чем в некоторых коммерческих банках, и на квартиры, при виде которых на языке вертится слово «бомжатник».
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