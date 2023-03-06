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Сверхмощная вспышка произошла на Солнце

Всплеск по-настоящему космической силы произошел на Солнце. По словам специалистов, такая активность на Солнце может вызвать магнитную бурю на Земле и отразится на здоровье населения, а также может вызвать помехи в работе космических аппаратов.

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