Азиатская авиакомпания названа лучшей в мире в 2025 году

Рейтинг составила профильная платформа AirlineRatings.фото: pixabay.com/JESHOOTS-com Южнокорейский авиаперевозчик Korean Air назван лучшей в мире авиакомпанией в 2025-м году австралийским агентством по безопасности полетов и рейтингу профильных продуктов AirlineRatings.
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