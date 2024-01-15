Психолог Лабковский объяснил, как принять правильное решение, а не всю жизнь прозябать в болоте

Для многих людей это знакомо — полчаса стоять перед витриной магазина и никак не решиться выбрать банальную шоколадку или зависнуть в примерочной, задавая себе бесконечные вопросы, так ли нужны это платье или брюки, не полнят ли, не слишком ли яркие, подходящий ли цвет.