Психолог Лабковский объяснил, как принять правильное решение, а не всю жизнь прозябать в болоте

Для многих людей это знакомо — полчаса стоять перед витриной магазина и никак не решиться выбрать банальную шоколадку или зависнуть в примерочной, задавая себе бесконечные вопросы, так ли нужны это платье или брюки, не полнят ли, не слишком ли яркие, подходящий ли цвет.
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