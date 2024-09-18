Новгородские победители Чемпионата высоких технологий смогут стать преподавателями

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября, ФедералПресс. Директор института электронных и информационных систем Владимир Шульцев в рамках открытой студии «ФедералПресс» в Великом Новгороде на Чемпионате высоких технологий рассказал, как поддержат победителей мероприятия.
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