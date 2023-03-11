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Козлов о вылете «Салавата» от «Адмирала»: «Обидно. Залетали нелогичные голы, ссылаться на это не буду. Серебряков феноменально сыграл»

Виктор Козлов назвал обидным вылет «Салавата» в первом раунде Кубка Гагарина.  Уфимцы уступили «Адмиралу» в серии (2-4, 2:3 в шестом матче).

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