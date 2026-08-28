The Daily Mail: Россия готовится начать прямые военные действия против Британии

это будут уже их проблемы...

Антон Пермяков

Странник поржал, и кто из тех, у кого дети и внуки и бизнес в англии примет такое решение? Поведение терпил

Вы только видите то , что перечислили , Британия страна НАТО и причём ещё и Ядерная хоть с небольшим арсеналом , но всё же.