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The Daily Mail: Россия готовится начать прямые военные действия против Британии

The Daily Mail: Россия готовится начать прямые военные действия против Британии

Москва в полной мере готова призвать к ответственности Британию за участие в российско-украинском конфликте на стороне ВСУ.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Вадим Скоробогатов
ДОПРЫГАЮТСЯ МЕЛКОБРИТЫ...до цугундера
это будут уже их проблемы...
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4 н.
Антон Пермяков
Странник
поржал, и кто из тех, у кого дети и внуки и бизнес в англии примет такое решение?  Поведение терпил
Вы только видите то , что перечислили , Британия страна  НАТО и причём ещё и Ядерная хоть с небольшим арсеналом , но всё же.
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4 н.
Александр яросв
Одна болтовня.
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3 н.