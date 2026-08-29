Затеянная Киевом игра на повышение ставок. Первые итоги

Начатая киевским режимом игра на повышение ставок привела не к истощению России, а жесткому ответу Москву и большим проблемам для ВСУ и всей Украины.
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