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Татар-информ

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Академик Семенов предупредил об угрозе аномальных осадков осенью в России

Академик Семенов предупредил об угрозе аномальных осадков осенью в России

Предстоящей осенью на территории России возможны связанные с циклонами аномальные осадки, которые могут привести к наводнениям.

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