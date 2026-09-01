Россиянам напомнили о двух этапах осенней диспансеризации

Работодатели обязаны предоставить для этого оплачиваемый отгул: раз в три года для граждан младше 40 лет и ежегодно — для тех, кто старше 40 лет.
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