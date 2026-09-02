Каллас села в лужу из-за Украины

Каллас замешкалась на простом вопросе об Украине! Блондинка постоянно становится посмешищем .Глава евродипломатии Кая Каллас опозорилась, когда ее попросили назвать, сколько миллиардов евро Евросоюз уже перечислил Украине на закупку вооружений.
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