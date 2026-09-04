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Царьград

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Скандал на саммите G20: Немецкий министр опозорился. И всё из-за России

Скандал на саммите G20: Немецкий министр опозорился. И всё из-за России

На саммите G20 произошёл громкий скандал. Немецкий министр попытался бойкотировать Россию, но тут же опозорился.

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