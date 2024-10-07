Разведка США: Россия предпочитает видеть президентом Трампа, Иран — Харрис

По информации американского разведывательного сообщества, Россия высказывает предпочтение в пользу Дональда Трампа на президентских выборах в США, тогда как Иран поддерживает вице-президента Камалу Харрис.
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