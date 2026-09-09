Бизнес в России могут обязать использовать «суверенный» ИИ

В правительстве обсуждают меру, которая заставит компании выбирать отечественные модели искусственного интеллекта, даже если их стоимость будет выше зарубежных аналогов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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