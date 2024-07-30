США обеспокоены желанием Турции вступить в ШОС

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса во вторник, 30 июля, заявил, что Соединенным Штатам трудно будет принять решение Турции о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), о чем заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, – сообщают СМИ.