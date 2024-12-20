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Царьград

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Сельчане из Сочи просят у Владимира Путина восстановить рушащийся мост

Сельчане из Сочи просят у Владимира Путина восстановить рушащийся мост

Единственная переправа в селе постепенно рушится.В горном селе Верхнениколаевское в Адлерском районе  жители обратились к Владимиру Путину с просьбой провести восстановительные работы на единственном мосте, соединяющий их с Большим Сочи.

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