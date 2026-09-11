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RT Russia

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ВС России вывели из строя несколько объектов инфраструктуры украинских портов

ВС России вывели из строя несколько объектов инфраструктуры украинских портов

В Министерстве обороны России заявили, что российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ и вывели из строя объекты, использовавшиеся украинскими оккупантами.

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