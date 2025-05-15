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Психолог рассказала о воздействии хронического стресса на иммунитет

Психолог рассказала о воздействии хронического стресса на иммунитет

Всё больше людей сталкиваются с тем, что стресс становится частью их повседневной жизни. Однако важно не забывать: когда стресс перерастает в хроническое состояние, он начинает ослаблять важнейшие системы организма, например иммунную.

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