Открытие новых биомаркеров для ранней диагностики лобно-височной деменции

Новое исследование, проведенное Центром памяти и старения Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), выявило ключевые изменения в белках спинномозговой жидкости, которые могут стать первыми специфическими биомаркерами для диагностики лобно-височной деменции (ЛВД) у живых пациентов.