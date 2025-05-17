Открытие новых биомаркеров для ранней диагностики лобно-височной деменции

Новое исследование, проведенное Центром памяти и старения Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), выявило ключевые изменения в белках спинномозговой жидкости, которые могут стать первыми специфическими биомаркерами для диагностики лобно-височной деменции (ЛВД) у живых пациентов.
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