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Беллингем о «Реале»: «5 титулов за год – это хорошо, но мы хотим еще много лет творить историю. Я в лучшем клубе мира»

27 декабря англичанин получил приз Globe Soccer Awards как лучший полузащитник года.  «Спасибо всем вам и Globe Soccer за приглашение.

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