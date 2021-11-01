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В Забайкалье более 2 тысяч военнослужащих ВВО сдают контрольную проверку уровня физической подготовки

В Забайкалье более 2 тысяч военнослужащих ВВО сдают контрольную проверку уровня физической подготовки

В ходе мероприятий военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполняют физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовки в быстроте, силе и выносливости.

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