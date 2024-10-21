Трамп рассказал, как угрожал Путину ударить по Москве

Он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах произошёл этот разговор.фото: kremlin.ru--> Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину нанести удар по Москве.
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