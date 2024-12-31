Мур ТВ | интере...
ГлавноеМур ТВ | интересн...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Умница!Необычную находку...
  • Алекс Сэм
    Простую сетку поставить на окно не судьба?Мёдом намазано?) ...
  • Акимова Татьяна
    Догхантеров на СВО!Пусть хохлов травят!Догхантер издалек...

“Дайте мне самую старую и самую сложную собаку в приюте…” И они дали! На Джека нельзя было смотреть без жалости…

Пенсионерка Мелани Эндрюс пришла в приют за избавлением… Избавлением от одиночества. Маленькая семья – муж и пес – умерли, и ей очень хотелось иметь рядом живое существо, о котором она могла бы заботиться, и родную душу! За этой душой она и пришла в приют, где озвучила не совсем обычную просьбу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх