“Дайте мне самую старую и самую сложную собаку в приюте…” И они дали! На Джека нельзя было смотреть без жалости…

Пенсионерка Мелани Эндрюс пришла в приют за избавлением… Избавлением от одиночества. Маленькая семья – муж и пес – умерли, и ей очень хотелось иметь рядом живое существо, о котором она могла бы заботиться, и родную душу! За этой душой она и пришла в приют, где озвучила не совсем обычную просьбу.