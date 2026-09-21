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За рулем

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Стало известно, на сколько вырастут выплаты по ОСАГО

Стало известно, на сколько вырастут выплаты по ОСАГО

Средние выплаты по ОСАГО в России поднимутся на 7-8%. Такие цифры назвал руководитель Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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