Иначе как объяснить сенсационные майские выступления Аксенова и Бастрыкина Напомним политический хит середины мая.
Белорусский вариант: Кремль будет решать миграционную проблему по примеру Лукашенко
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Третьяк
Мигрантов уже в России как собак не резанных ,да еще с гражданством .Пока примут закон (который не кто не будет соблюдать) их количество увеличится кратно.
Ответить
3 час.
Алексей Кочетков
6млн их, куда уж больше
Ответить
3 час.
Гулька
Проснулись. Да уже давно по всем ресурсам гуляет призыв взять пример со стран глобального Юга, где трудовые мигранты составляют большинство населения, но ведут себя тише воды, ниже травы. А среднеазиатские и азеровские чурки уже так охамели, что плюют на все наши законы и живут у нас в свое удовольствие грабя, насилуя, избивая, обманывая и убивая местное население... До каких пор это будет продолжаться? Это же второй фронт внутри страны!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии