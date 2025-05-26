ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Белорусский вариант: Кремль будет решать миграционную проблему по примеру Лукашенко

Белорусский вариант: Кремль будет решать миграционную проблему по примеру Лукашенко

Иначе как объяснить сенсационные майские выступления Аксенова и Бастрыкина Напомним политический хит середины мая.

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Комментарии
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Александр Третьяк
Мигрантов уже в России как собак не резанных ,да еще с гражданством .Пока примут закон (который не кто не будет соблюдать) их количество увеличится кратно.
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3 час.
Алексей Кочетков
6млн их, куда уж больше
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3 час.
Гулька
Проснулись. Да уже давно по всем ресурсам гуляет призыв взять пример со стран глобального Юга, где трудовые мигранты составляют большинство населения, но ведут себя тише воды, ниже травы. А среднеазиатские и азеровские чурки уже так охамели, что плюют на все наши законы и живут у нас в свое удовольствие грабя, насилуя, избивая, обманывая и убивая местное население... До каких пор это будет продолжаться? Это же второй фронт внутри страны!
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2 час.
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