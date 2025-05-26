Белорусский вариант: Кремль будет решать миграционную проблему по примеру Лукашенко

Мигрантов уже в России как собак не резанных ,да еще с гражданством .Пока примут закон (который не кто не будет соблюдать) их количество увеличится кратно.

Гулька

Проснулись. Да уже давно по всем ресурсам гуляет призыв взять пример со стран глобального Юга, где трудовые мигранты составляют большинство населения, но ведут себя тише воды, ниже травы. А среднеазиатские и азеровские чурки уже так охамели, что плюют на все наши законы и живут у нас в свое удовольствие грабя, насилуя, избивая, обманывая и убивая местное население... До каких пор это будет продолжаться? Это же второй фронт внутри страны!