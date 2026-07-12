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Никита Крылов проиграл Роберту Уиттакеру техническим нокаутом на UFC 329

12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе прошел бой в полутяжелом весе между Никитой Крыловым  (31-12) и Робертом Уиттакером  (28-9).

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