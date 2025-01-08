Россиянам назвали самые трендовые стрижки 2025 года

Анатолий Рябенко

Чем аккуратнее причёска тем прелестнее девушка и хочется дать ей комплемент. Но если волосы распущены это вызывает неприязнь. Замечено с распущенными волосами это ленивая, не аккуратная растрёпа. Проверено на родственниках и знакомых.