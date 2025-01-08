Каре с рваными концами будет на пике моды в 2025 году, рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1».
Россиянам назвали самые трендовые стрижки 2025 года
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Чем аккуратнее причёска тем прелестнее девушка и хочется дать ей комплемент. Но если волосы распущены это вызывает неприязнь. Замечено с распущенными волосами это ленивая, не аккуратная растрёпа. Проверено на родственниках и знакомых.
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