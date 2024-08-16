Актриса Джейн Фонда попросила Харрис победить Трампа на выборах

Вице-президент США, главный претендент на выдвижение в главы государства от Демпартии Камала Харрис продвигает интересы сторонников "зеленой политики", борцов с изменениями климата, считает актриса Джейн Фонда, передает Fox News.
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