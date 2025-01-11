В Тамбовской области украинские беспилотники попали в два многоквартирных дома Несколько дронов ВСУ при помощи средств РЭБ и систем ПВО было обнаружено и ликвидировано над Воронежем.
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В Тамбовской области украинские беспилотники попали в два многоквартирных дома Несколько дронов ВСУ при помощи средств РЭБ и систем ПВО было обнаружено и ликвидировано над Воронежем.
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