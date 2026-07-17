Зеленский решил назначить на пост министра обороны главу СБУ Возвращения Федорова на пост министра обороны Украины не состоится, несмотря на заяв.
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Зеленский решил назначить на пост министра обороны главу СБУ Возвращения Федорова на пост министра обороны Украины не состоится, несмотря на заяв.
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