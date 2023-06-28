Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка

В пригороде Парижа не стихают волненияВо французском городе Нантер, который находится недалеко от Парижа, начались беспорядки после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка за отказ подчиниться требованиям правоохранительных органов.
В пригороде Парижа не стихают волненияВо французском городе Нантер, который находится недалеко от Парижа, начались беспорядки после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка за отказ подчиниться требованиям правоохранительных органов.
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