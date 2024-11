Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали фракцию Некрополиса; в игре будет ал...

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали фракцию Некрополиса; в игре будет альтернативная прокачка юнитовСтудия Unfrozen, в честь проходящего Хэллоуина, поделилась подробной демонстрацией фракции Некрополиса из предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era.