Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали фракцию Некрополиса; в игре будет ал...

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали фракцию Некрополиса; в игре будет альтернативная прокачка юнитовСтудия Unfrozen, в честь проходящего Хэллоуина, поделилась подробной демонстрацией фракции Некрополиса из предстоящей Heroes of Might and Magic: Olden Era.
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