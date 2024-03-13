Собянин рассказал о развитии сервиса электронной медкарты

РИА Новости/Владимир Астапкович Каждый второй житель Москвы получил доступ к электронной медицинской карте, которая со своего запуска становится все более информативной, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии