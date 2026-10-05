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Главком сил НАТО Гринкевич представит план «быстрой победы» над Россией

Главком сил НАТО Гринкевич представит план «быстрой победы» над Россией

НАТО планирует «быстро» победить Россию в случае её вторжения на восточном фланге альянса. Соответствующий план разрабатывает командующий Европейским командованием ВС США генерал Алексус Гринкевич.

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