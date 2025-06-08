Захарова усомнилась в личном решении Зеленского не забирать тела погибших военных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, является ли отказ забирать тела погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) решением президента страны Владимира Зеленского или это запрет со стороны НАТО.
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