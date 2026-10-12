Нижегородская область лидирует по количеству наград на выставке «Золотая осень»

Продукция нижегородских предприятий второй год подряд занимает первое место по количеству наград на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».
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