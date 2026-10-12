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Нижегородская правда

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Нижегородская область лидирует по количеству наград на выставке «Золотая осень»

Нижегородская область лидирует по количеству наград на выставке «Золотая осень»

Продукция нижегородских предприятий второй год подряд занимает первое место по количеству наград на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

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